Napoli offerta di 20 milioni per Gassova

(Di martedì 9 luglio 2024) Diego Mezzogiorno, giornalista di Sky Brasile, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss: “Wesley? C’è una trattativa colche ha fatto una primadi circa 20 mln. Non hanno ancora raggiunto un accordo, ma nelle ultime ore è entrato in campo Cafù che vorrebbe portarlo alla Roma. Oltre alc’è il West Ham, il Porto, il Nizza e s’è aggiunta la Roma. Quando scende in campo Cafu a Roma si mettono sugli attenti e Cafu ci sta mettendo la buona parola”, Bonetto: “visite mediche per Buongiorno entro 48 ore” Sempre a Radio Goal Marco Bonetto di Tuttosport: “Buongiorno al? Mi aspetto che le visite mediche si facciano tra domani e dopodomani. I segnali sono questi, la discussione dei diritti d’immagine e dei premi hanno allungato le tempistiche, saranno questi gli ultimi scogli.