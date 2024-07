Mosca olearia in Toscana la mappa delle prime infestazioni Tutte le province interessate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Firenze, 9 luglio 2024 – Attenzione alla, soprattutto nelledi Livorno, Pisa, Grosseto, Firenze e Pistoia dove il rischio di attacchi alla pianta risulta elevato e alcuni oliveti presentano infatti. Il quadro emerge dall'ultimo bollettino fitosanitario di Agroambiente.info nel quale si osserva che, dai monitoraggi avviati nelledella regione (eccetto Lucca e Massa, dove partiranno nelle prossime settimane), si rileva una partenza dell'ovodeposizione in alcuni casi anche sopra soglia. La situazione più movimentata è rilevata sulla costa, ma non mancano aree interne con infestazione. Se ci saranno temperature elevate, oltre i 35 gradi, per almeno una settimana, la situazione potrebbe migliorare. Per chi ha scelto di applicare strategie antideponenti, repellenti, adulticida, e non lo avesse ancora effettuato - si legge nel bollettino - è fondamentale intervenire immediatamente con i prodotti e strumenti scelti, a questo punto anche nelle aree interne e nelle aree di minor pressione.