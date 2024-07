Lutto nel giornalismo italiano addio alla storica firma e direttore | Una perdita importante

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 9 luglio 2024)in Italia per la scomparsa delladel, a lungo vicedell’agenzia Adnkronos e poieditoriale del Gruppo Gmc. Il giornalista è morto nella notte a Roma, al termine di una grave malattia. Come scrive Adnkronos, per le edizioni dell’agenzia di stampa ha pubblicato il volume ‘Il clandestino è finito’, sulla dissociazione politica dal terrorismo, e curato vari studi sul terrorismo nazionale e internazionale. Grazie al suo contributo sono nati anche i due libri che hanno celebrato prima i 50 e poi i 60 anni dell’agenzia. “Ironia e rigore, la battuta tagliente e la calma olimpica – si legge ancora sul sito dell’agenzia Adnkronos – non aveva bisogno di alzare la voce per farsi rispettare in agenzia e per gestire anche le situazioni più concitate”.