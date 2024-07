LIVE Sinner-Medvedev 7-6 4-6 6-6 Wimbledon 2024 in DIRETTA | battaglia cruenta si va al tie-break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-4 Scappa via un altro diritto difensivo a. Si fa di nuovo durissima. 2-3 Sulla riga il rovescio di, scappa via il diritto dell’azzurro. Mini-per il russo. Seconda di servizio. 2-2 Servizio, diritto e volée di. 1-2 Servizio e schiaffo al volo del russo, che non smarrisce mai la battuta. 1-1 Stavoltaarriva sulla palla corta e va a segno con il diritto lungolinea. 1-0 Battuta vincente dicon traiettoria esterna. 6-6 Ace esterno, si va al tie-. A-40 Servizio, rovescio e volée di diritto di, che si sta anche snaturando in questa fase. 40-40 Lungo il diritto di. Adesso gli scambi si stanno allungando, ma èa comandare da fondo. Un po’ come ad esempio alle ATP Finals 2023.