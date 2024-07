LIVE Paolini-Navarro Wimbledon 2024 in DIRETTA | pochi minuti al quarto dell’azzurra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-MEDVEDEV DALLE 14.30 18:49 Quello che andremo a commentare sarà ilconfronto diretto tra le due, con la statunitense avanti per 3-0. Jasmine soffre l’avversaria odierna, ma negli ultimi 12 mesi ha fatto passi da gigante. 18:45 Daniil Medvedev la spunta in cinque combattuti set sul nostro Jannik Sinner. Tra poco meno di ventispazio aldi finale tra Jasminee l’americana Emma! 17:38 Purtroppo c’è il sorpasso del russo, che porta a casa il tiebreak del terzo set andando avanti per 2 parziali ad uno. 16:26 Arriva la risposta di Medvedev, che si aggiudica il secondo set con lo score di 6-4. Ci saranno dunque almeno altri due set prima di