Lezioni di danza da star per 130 giovanissimi grazie a ’Urban Camp’

(Di martedì 9 luglio 2024) Centrotrenta ballerini, dai 13 ai 25 anni, per una settimana a lezione insegnanti e speaker di assoluto livello nell’ambito dellCamp Italy, evento estivo organizzato dagli Urban Studios di Ancona. Per dare l’idea della valenza di questa iniziativa, questi i protagonisti, alcuni dei quali ampiamente noti per chi segue la trasmissione ‘Amici’ di Maria De Filippi insieme a professionisti che hanno ottenuto successo in Italia e nel mondo: Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Elena D’Amario, Veronica Peparini, Andreas Muller, Daniele Baldi, Francesco Porcelluzzi, Yanis Marshall, Luigi Iemma, Macia Del Prete, Sofia Cagnetti, Sebastian, Orlando Moltoni, Lukas Mcfarlane. I ballerini si ritroveranno al palasport e soggiorneranno per l’intera settimana nelle strutture ricettive della città, in gran parte al Family Camping Village ‘La Risacca’.