La trama del sequel de Il Diavolo Veste Prada | Miranda vera protagonista

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 9 luglio 2024) Dopo anni di rumor, fake news e speranze disilluse, ieri tre importanti testate statunitensi hanno annunciato ilde Il. Puck, Deadline e Variety hanno rivelato che Meryl Streep, Emily Blunt, la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna e il regista David Frankel sarebbero coinvolti nel progetto. Una giornalista di Puck ha anche pubblicato una prima bozza delladi questo. Pare che al centro della storia ci sarà, alla fine della sua carriera e alle prese con la crisi dell’editoria e il calo di vendite di Runway. La Priestley sarà costretta a rivolgersi alla sua ex assistente, Emily, che adesso è diventata un’importante dirigente di un brand di lusso. Se dovesse servire un’antagonista diio suggerirei Meryl Streep and Emily Blunt to reprise their roles for ‘Devil Wears