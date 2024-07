La rivoluzione di Basaglia profeta globale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) "Chiudere un manicomio con centomila persone è una cosa enorme, e c’è bisogno del giusto spazio per raccontarla". A cento anni dalla nascita di Franco(1924-1980), lo storico britannico John Foot riflette sull’importanza della figura dello psichiatra veneziano, protagonista del movimento che ha portato alla chiusura dei manicomi in Italia. "La sua figura ha suscitato dibattiti in molti paesi – spiega lo storico – Ha avuto un grande impatto". Specializzato in storia italiana, Foot ha vissuto a Milano per vent’anni, dove ha imparato l’italiano e si è dedicato a molti studi sulla cultura e la storia del paese. Tra questi, il libro La “Repubblica dei Matti“. Francoe la psichiatria radicale in Italia 1961-1978 (Feltrinelli, 2014), nel quale ricostruisce la storia dello psichiatra, dei manicomi e della legge 180 – la cosiddetta legge– che nel 1978 ne sancì la chiusura definitva.