La bolla di Pio IX ritorna a Loiano | l’ultimo atto di una storia incredibile

(Di martedì 9 luglio 2024) Bologna, 8 luglio 2024 – Il lungo viaggio dellapapale di Pio IX, prelevata dall’archivio parrocchiale di Scascoli nel 1944 da un soldato americano del Minnesota, si conclude con il ritorno del prezioso documento in patria. L’operazione di recupero è stata gestita dal comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, in collaborazione con la Monuments Men and Women Foundation, l’associazione senza scopo di lucro impegnata nella restituzione delle opere d’arte scomparse nel corso della Seconda guerra mondiale ai legittimi proprietari, resa celebre dalla pellicola del 2014, diretta e interpretata da George Clooney. LaEra l’ottobre del 1944 quando gli Alleati iniziarono ad attaccare le postazioni tedesche della linea Cesare, quattro baluardi montuosi (Monte Sole, Monterumici, Livergnano e Monte delle Formiche) che facevano parte della più estesa e celebre linea Gotica.