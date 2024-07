Il violino i ‘buu’ del pubblico e la buonanotte polemica Djokovic-show | strapazza Rune e si prendere la scena a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) “Ringrazio tutti i tifosi per essere rimasti qui stasera. E “buuuuonanotte” a tutte le persone le persone che invece hanno deciso di non rispettare il gioco, i giocatori e me in particolare”. Novaknon ci sta: dopo aver sconfitto agevolmente il danese Holgerin tre set (6-3; 6-4; 6-2) il campione serbo si è rivolto in manieraalpresente al Campo Centrale per poter assistere all’ottavo di finale di. Una “” (con una lunga ‘u’ onomatopeica) come segno di sfida per tutti coloro che durante la partita hanno urlato il nome di “” (allungando il suono della ‘u’), chiaro gioco di parole per farenei confronti di. Nonostante tutto, il serbo vince con pieno merito e raggiunge la 15esima volta in carriera i quarti di finale del Grande Slam londinese.