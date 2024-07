Il programma Allenamenti fino al 19 di luglio Domani il primo a porte aperte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Sarà quella dipomeriggio alle 18 la prima delle 5 sedute ache la Fiorentina ha previsto di dedicare ai tifosi durante il ritiro estivo al Viola Park. Biraghi e soci, che dopo i test di ieri e stamattina inizieranno a lavorare col pallone nel pomeriggio di oggi, si alleneranno sotto gli occhi dei sostenitori gigliati anche dopoe sabato, oltre a martedì e mercoledì della settimana prossima (sempre in orario tardo-pomeridiano). Prima dell’inizio della tournée in Inghilterra, la società ha previsto che abbiano luogo allo stadio Curva Fiesole anche due amichevoli: la prima (che sarà un test in famiglia) avrà luogo domenica contro la Primavera di Galloppa, mentre la seconda si svolgerà sabato 19contro la Reggiana.