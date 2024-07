Il nostro è un Comune ciclabile Premiato l’impegno sulla mobilità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) ha recentemente riconosciuto Fiscaglia come "". Una notizia che è stata accolta con grande piacere dal sindaco Fabio Tosi: "Ilimpegno svolto negli ultimi anni per promuovere la ciclabilità come modello disostenibile è stato" ha commentato il primo cittadino, attraverso la propria pagina Facebook, ricordando anche che Fiscaglia ha "visto il transito anche del Bike Tour Unesco, una meravigliosa pedalata a tappe che ha attraversato le bellezze naturali, culturali e paesaggistiche tra Ferrara e Ravenna, testimonianza concreta di quanto sempre più attrattivo stia divenendo ilanche in chiave turistica grazie agli investimenti e progetti che abbiamo, presentato, progettato, candidato e concretizzato".