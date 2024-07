Il giallo di Matteo Usai morto a 55 anni | in ospedale dopo una lite poi iI decesso…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024) Potrebbe esserci un pestaggio dietro la morte di, 55di Giba, scomparso sabatouna degenza indi nemmeno venti giorni. Sarà eseguita un’autopsia per determinare le cause del decesso.Secondo i quotidiani locali,era stato soccorso dal 118 e trasportato in Pronto Soccorso in condizioni non gravi, con un codiceaveva raccontato ai medici di essere rimasto ferito durante unacon un altro uomo, come successivamente ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Carbonia, che si stanno occupando del caso.Leggi anche: Omicidio Alex Marangon, parla il musicista che ha organizzato la festa sciamanica: “L’assassino non è uno di noi” La, avvenuta per futili motivi, era degenerata a causa dell’abuso di alcol da parte di entrambi gli uomini, e i due si erano presi a pugni.