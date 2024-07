Il caso-Gombo | Aprire subito un tavolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) "Undi concertazione per l’accesso all’area del". E’ la proposta di Confcommercio Provincia di Pisa per spegnere le polemiche dei giorni scorsi riguardanti l’accesso alle spiagge protette dele "affrontare alla radice il problema della fruizione del nostro mare, - ha dichiarato Massimo Bacherotti, presidente dell’Associazione Porticcioli Arno di Confcommercio - così fondamentale per il settore nautico e per l’intera economia del territorio". L’intervento di Confcommercio ha fatto seguito alla "capillare azione di controllo e limitazione - continua Bacherotti - che le autorità marittime stanno attuando lungo tutta la linea di costa del nostro litorale, e più nello specifico la chiusura totale ai diportisti nella zona del".