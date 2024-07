Giacomo Bozzoli la fuga continua | dove si trova? È stato in Spagna il video dell’hotel a Marbella

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Brescia, 9 luglio 2024 –era a, in, il 30 giugno. La polizia spagnola ha recuperato (e lo ha riferito agli inquirenti italiani) due fotogrammi del sistema disorveglianza del resort Hard Rock di, che ieri, stando all’Adnkronos, sono arrivati in Procura. E questa è una prima prova concreta, oltre alla dichiarazione di una receptionist d'albergo che lo avrebbe riconosciuto. IldiL'imprenditore 39enne, condannato all'ergastolo per aver ucciso lo zio Mario gettandone poi il corpo in un forno della fonderia di famiglia, la sera dell’8 ottobre del 2015, a Marcheno, , èripreso dalle telecamere disorveglianza di un albergo di lusso insieme alla moglie e al figlio di 9 anni.