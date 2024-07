Geolier annuncia il tour nei palasport per il 2025 le date e i biglietti

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 9 luglio 2024)ilneiper il, ecco il calendario completo e tutte le info suiSe il 2023 è stato il suo anno, i primi 6 mesi del 2024 non sono stati da meno: la partecipazione a Sanremo, 1 nuovo album dei record e 3 stadi sold out nella sua Napoli con ben 145.000 presenze. Nonostante stia collezionando un successo dopo l’altro, il rapper pensa già a come sorprendere i suoi fan l’anno prossimo. Dopo il grande show di ieri sera, sabato 6 luglio, davanti ai 37.000 spettatori della tappa milanese delestivo, hato oggi il suoneiper marzo. Gli appuntamenti andranno ad aggiungersi al già noto e imperdibile live del 25 luglioall’Ippodromo di Agnano. Queste le– prodotte da Magellano Concerti – che vedrannoprotagonista di 5 speciali concerti nei principali palazzetti italiani: 15 MARZO– JESOLO (VE) – PALAZZO DEL TURISMO – DATA ZERO 21 MARZO– MILANO – UNIPOL FORUM 23 MARZO– TORINO – INALPI ARENA 25 MARZO– BOLOGNA – UNIPOL ARENA 28 MARZO– ROMA – PALAZZO DELLO SPORT 25 LUGLIO– NAPOLI – IPPODROMO DI AGNANO Isono in vendita su Ticketone.