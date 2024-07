Eccellenza L’esperto difensore Moreno Tacconi torna al Chiesanuova

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 9 luglio 2024) Il classe 1983, ex Maceratese, Tolentino, Cingolana, Vis Macerata, Helvia Recina e Settempeda,indopo 8 stagioni: sarà anche aiuto-allenatore di Mobilidi TREIA, 9 luglio 2024 – Ilva sull’usato sicuro e acquista. Il, classe 1983, nella passata stagione è stato tra i protagonisti della cavalcata vincente della Settempeda, con la vittoria del campionato di Prima Categoria e il salto in Promozione. Per, nato a Treia, si tratta di un ritorno nel club di patron Bonvecchi: oltre alla trafila del settore giovanile prima di passare alla Maceratese, nel 2010-2011 ha militato in Prima Squadra tra dicembre 2010 e luglio 2011 in Promozione. Sarà anche aiuto-allenatore di mister Mobili.