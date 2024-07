Cosa aspettarsi dal Vertice Nato

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 9 luglio 2024) A parte l’anniversario dei 75 anni, il filo conduttore di questosarà gestire le aspettative ucraine. Ricordando quello del 2023, a Zelensky fu negata una tempistica precisa per l’adesione all’Alleanza Atlantica, fatto che portò l’ormai ex presidente ucraino a tuonare «Anche l’Ucraina merita rispetto». Così, per evitare che tali eventi si ripetano, ilcominciato oggi a Washington è stato coordicon mesi d’anticipo. Sulla carta un’operazione apparentemente fattibile, nella pratica un po’ meno perché questo evento si apre all’indomani di uno dei peggiori attacchi missilistici della guerra ed è evidente che il sentimento dei partecipanti sarà fortemente influenzato da quanto accaduto all’ospedale pediatrico di Kiev. Difficilmente si potràsoddisfare Zelensky, e forse non basterà la promessa di rinnovare i quasi cento miliardi di dollari di aiuti militari anche per i prossimi dodici mesi.