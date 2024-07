Confermata la condanna a un anno per il medico di Astori

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 9 luglio 2024) AGI - La corte d'appello di Firenze ha confermato laa undi Giorgio Galanti, ilsportivo che certificò l'idoneità di Davide, il capitano della Fiorentina e calciatore della Nazionale che morì alla vigilia di Udinese-Fiorentina, nel marzo del 2018. Galanti era l'unico imputato. "Sono molto felice e orgogliosa che finalmente sia stata fatta giustizia per Davide anche se dispiaciuta che lui oggi non possa essere qui con noi. Però spero vivamente che questa sentenza possa servire a salvare anche una sola vita", aveva commentato nel 2021 Francesca Fioretti, compagna del calciatore, subito dopo la sentenza. Il 4 marzo 2018 Davidevenne rinvenuto senza vita in un albergo di Udine che ospitava la Fiorentina prima della gara contro l'Udinese del 27mo turno del campionato di Serie A.