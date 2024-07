Concerto dei Coldplay bimba disabile non ottiene il cambio biglietto per la tribuna accessibile e rischia di rimanere fuori | È tutto sold out

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 luglio 2024) Il sogno di una bambina romana di vedere la sua band preferitadi non essere esaudito. E questo perché la piccola è costretta su una sedia a rotelle. Nonostante infatti la sua mamma sia riuscita ad aggiudicarsi, a dispetto deiout fulminei, unper ildeiche si terrà il prossimo 16 luglio allo Stadio Olimpico. Le due erano state assegnate allaMonte Mario, che si rivelerà però inalla ragazzina per via della sua sedia a rotelle di cui ha ora bisogno per il peggioramento delle condizioni di salute negli ultimi mesi. Di qui, la richiesta di poter cambiare, il rifiuto e l’intervento del Codacons, a cui si è rivolta la mamma della bambina. La vicenda Proprio il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori ricostruisce nel dettaglio la vicenda.