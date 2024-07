Cobolli visita a sorpresa all’Antico Tiro a Volo | Wimbledon? Speciale con i miei nonni in tribuna

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Le qualificazioni dell’ATV Tennis Open si sono concluse contestualmente all’inizio delle prime sfide del tabellone principale. Sugli spalti il pubblico è accorso per i match del torneo internazionale femminile di categoria ITF W75 che si sta disputando sui campi del Circolo Anticodi Roma. L’unica italiana a festeggiare la qualificazione al main draw è stata Anastasia Abbagnato, che ha spazzato per 6-1 6-3 l’argentina Julieta Estable. Vale il tabellone anche l’ottima prova dell’americana Rasheeda McAdoo, figlia del 2 volte campione NBA Bob McAdoo. Il circolo ha accolto anche Flavio, che si è recato al club per salutare amici di lunga data. In serata si svolgerà il tradizionale Galà dello Sport, che accoglierà campioni olimpici e personalità dello spettacolo.