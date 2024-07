Carla Bruni sotto inchiesta per il caso della ritrattazione del testimone contro Sarkozy

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024)è stata messae postallo giudiziario nell’sulle false ritrattazioni nel 2020 delZiad Takieddine, che ha accusato il marito Nicolasdi aver finanziato la sua campagna presidenziale del 2007 con fondi libici. Lo apprende Bfmtv da una fonte giudiziaria che riferisce che la moglie dell’ex capo di Stato è accusata di “subornazione di testimoni” e di “associazione per delinquere finalizzata al reato di frode e corruzione di pubblici ufficiali stranieri”.è stata inoltre postallo giudiziario, che prevede il divieto di contatto con tutti i protagonisti del procedimento, ad eccezione di. Ilin cui è coinvoltaruota intorno alla campagna di comunicazione “Sauver Sarko” lanciata nel 2020 da diverse decine di personalità, fra cui Mimi Marchand, starstampa gossip considerata vicina a, per sdoganare l’ex presidente dall’accusa di aver ricevuto finanziamenti dalla Libia di Gheddafi per la sua campagna elettorale del 2007, accusa per cui sarà messo a giudizio dal gennaio del 2025.