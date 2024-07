Campione iridato di canoa | Condivido i miei successi con gli amici cassanesi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) A pochi giorni dalla laurea di ingegnere ambientale in arrivo il 18 luglio, il cassanese Tommaso Mapelli incassa quella di due voltedel mondo diKaiak nelle categorie C1 e C2 che si sono svolti nel mese di giugno a Mezzana in Trentino Alto Adige. Festa a sorpresa per lui sabato sera, con tanto di fuochi d’artificio, organizzata dai suoi concittadini di Cascine San Pietro frazione cassanese dove vive con la famiglia. "A volte può sembrare che io sia un po’ scontroso ma in realtà sono semplicemente timido – si racconta il–. Ho apprezzato molto le attenzioni che mi sono state riservate daiconcittadini così come era accaduto nel 2017. A Cascine San Pietro siamo fatti così, idi una singola persona sono la felicità di tutti".