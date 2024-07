Campionato Italiano GT Endurance con Ebimotors al Mugello

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di martedì 9 luglio 2024) Dopo la prova iniziale di Vallelunga di metà giugno, riparte ilGran Turismo2024. Il circus si sposta sul veloce tracciato deldove vedremo nuovamente tante auto al via ed un parterre di piloti di primo ordine.si getterà nuovamente nella mischia con la volontà di riscattare la prova laziale, terminata non al meglio per problemi tecnici alla vettura. Le date da segnare a calendario sono quelle del fine settimana del 12-14 luglio. Al via per il team di Enrico Borghi il collaudato trio formato da Giuseppe Nicolosi, Davide Di Benedetto e Daniele Cazzaniga. I tre correranno sulla Porsche 911 GT3 Cup serie 992 numero 122. Sulla pista toscana, lunga 5.245 metri, si prevedono condizioni di tempo molto bello e caldo con temperature massime che potrebbero toccare i 33-34 gradi.