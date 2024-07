Caldo 7 bollini rossi | 10 giorni di afa e picco nelle Isole maggiori

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSale l’allertae afa in tutta Italia. Giovedì saranno 7 le città con il bollino rosso del bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischioper tutta la popolazione, non solo quindi per i fragili. Si tratta di Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Trieste, con ben 4 di questi centri urbani con il bollino rosso che si trovano nel Lazio, particolarmente colpita da quest’ondata di calore. Le alte temperature, peraltro, riguardano tutto il pianeta: “Il mondo – scrive l’Onu su X commentando gli ultimi dati diffusi dal programma europeo per il clima Copernicus – ha avuto il giugno piùmai documentato e il 13/o mese consecutivo in cui è stato stabilito un record di temperatura.