Buongiorno-Napoli | domani le visite mediche poi alla FilmAuro per la firma

(Di martedì 9 luglio 2024) Il trasferimento dialè alle battute finali.il difensore sosterrà lepoi laleIl trasferimento di Alessandroalè ormai alle battute finali. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la giornata dipotrebbe essere decisiva per la conclusione dell’affare. Il quotidiano sportivo rivela che i legali di entrambe le parti hanno lavorato senza sosta per finalizzare tutti i dettagli dell’operazione. Come riporta il Corriere dello Sport: I legali della società e quelli del giocatore hanno lavorato senza sosta anche ieridocumentazione e ai contratti, per mettere a punto gli ultimi dettagli e poi schiacciare il pulsante che metterà in moto tutto il meccanismo finale.