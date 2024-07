Baccini | Fiumicino non è solo Aeroporto ma anche capitale del gusto secondo Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024- Mangiare aè da sempre uno dei punti di pregio della città; buon pesce, ottimo servizio e diversi ristoranti per ogni fascia di prezzo dove poter gustare le specialità del litorale. A riconoscerloilche ha reso nota la classifica dei migliori ristoranti dove turisti e residenti possono scegliere di andare per una cena romantica, un pranzo di lavoro o per una serata in compagnia degli amici. In base ai raffinati canoni della famosa guida gastronomica, i cinque ristoranti “top” disono: Allure Restaurant e Pâtisserie bistrot – Via della Pesca, 43; Angoletto La Boutique del Pesce – Via delle Ombrine, 42c; Gina a Porto Romano – via Costalunga,31; Osteria dell’Orologio – via della Torre Clementina, 114 e Pascucci al Porticciolo – via Fiumara, 2.