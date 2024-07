Attacco hacker a Ticketmaster sottratti 440mila biglietti per i concerti di Taylor Swift

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 9 luglio 2024) Un violentosta causando non pochi problemi alla piattaforma di vendita didie ai fan della cantante, in questo momento impegnata in un tour che farà tappa anche in Italia, a Milano. Il gruppo di criminali informatici noto come ShinyHunters avrebbe infatti sottratto alla piattaforma migliaia diper idella cantante statunitense, circa, e avrebbe avanzato una cifra milionaria di riscatto per non far trapelare le informazioni online. Tra iagli utenti non ci sarebbero quelli di Milano, mentre è certo che i ticket rubati interessino icheterrà il prossimo settembre a Indianapolis, Miami e New Orleans. L’per idiL’attività criminale compiuto dal gruppo diShinyHunters non rappresenta per loro una novità, visto che in passato sono riusciti a bucare anche i sistemi di Microsoft e AT/T.