Arrivano i mercatini nel salotto di Ostia tra degrado e la scritta OstiamoR pericolante

(Di martedì 9 luglio 2024) Tornano idi Piazza Anco Marzio, criticata la loro presenza neldiper tutta l’estate 2024 Gli operai stanno costruendo le strutture deidi Piazza Anco Marzio a– ilcorrieredellacitta.comPiù delle bancarelle, l’Amministrazione non sembra saper pensare un futuro turistico per il territorio di. Da questa mattina, i tecnici stanno montando gli stand per le bancarelle dei prodotti tipici e dell’oggettistica su Piazza Anco Marzio. Una zona che sta letteralmente sfiorendo sotto i colpi del grave, nonostante la sua storia, l’affaccio sul mare e le attività commerciali dovrebbero essere un chiaro richiamo turistico sul territorio. Le bancarellenel centro diI lavori per sistemare i banchi è partito questa mattina presto, quando i tecnici hanno iniziato a lavorare per completare quanto prima delle piccole strutture in legno su Piazza Anco Marzio.