A BOnsai si balla con gli Eiffel 65 Un tuffo nel Blue degli anni Novanta

(Di martedì 9 luglio 2024) "I’m/ Da ba dee da ba di". Chi non ha letto queste parole sentendo già in testa il canticchiare dell’iconico motivetto‘90 mente. Oppure avrà l’occasione di rimediare una volta per tutte questa sera. Perché gli65 non hanno bisogno di presentazioni: come biglietto da visita, fanno fede i successi musicali che hanno consacrato il gruppo tra i mostri sacri della eurodance italiana (e non solo). Un gruppo iconico che arriva oggi alGarden, festival ricercatissimo della musica al Parco delle Caserme Rosse, nel palco ‘specchio’ a quello del Sequoie (a partire dalle 22). ‘(Da ba dee)’ è il brano che ha dato la genesi stessa agli65, nati nel 1998 negli studi della casa discografica torinese Bliss Corporation: il nome – è risaputo – è frutto della scelta casuale di un computer che individuò in un elenco di possibili nomi proprio ‘’, al quale fu aggiunto per errore il numero 65, cifre di un numero telefonico scritto su una demotape.