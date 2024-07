Xbox Cloud Gaming è ora disponibile su Amazon Fire TV

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 8 luglio 2024) Microsoft ha annunciato cheè orasuTV in oltre 25 Paesi, consentendo in questo modo a tutti gli abbonati adGame Pass Ultimate di accedere al servizio direttamente dall’appsu dispositivi targatiTV. Come abbiamo visto al momento dell’annuncio ufficiale, l’appè adessosuTV Stick 4K Max (2023) eTV Stick 4K (2023), con gli abbonati al Game Pass che di conseguenza possono sfruttare questi dispositivi per accedere direttamente al servizio, senza disporre necessariamente di una consoleper giocare sul proprio TV di casa. Per iniziare a giocare basta di conseguenza acquistare unTV Stick, un controller wireless contraddistinto dalla tecnologia Bluetooth, ed ovviamente disporre di un account con un abbonamento attivo adGame Pass Ultimate.