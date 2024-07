Videogiochi di trading online Consob dà l’allarme contro i test di abilità acchiappa-utenti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 8 luglio 2024) Passi qualche minuto a improvvisarti investitore su un videogioco diche (in teoria) dovrebbe fungere da simulatore e dopo qualche click ti ritrovi iscritto a un costoso corso di formazione. Dopo essere stata destinataria di un certo numero di lamentele, laha pubblicato una nota per mettere in guardia il pubblico dei risparmiatorii rischi connessi con le offerte, promosse sul web e sui social media, di esercitazioni che simulano un’attività dion line in una sorta di videogioco della finanza.diTutti questi, talvolta pubblicizzati su note piattaforme video o sui social, hanno uno schema più o meno simile: l’utente viene invitato a superare una serie di prove dial fine di conseguire un profitto.