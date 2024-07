Torna la contrada di Pievescola Pista allargata per correre in sette

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) C’è una settimana a Casole d’Elsa di grande fermento, durante la quale tutta la popolazione è particolarmente impegnata e competitiva, è la settimana del Palio di Sant’Isidoro. Quest’anno, il 14 luglio, si correrà il 148° Palio dei tempi moderni, riorganizzato dal 1976 con l’edizione a cui si diede il numero 101. Il 2024 è un anno emblematico perché ri, dopo ben 46 anni di assenza, lae, per l’occasione, laè stataper permettere ai 7 cavalli una corsa in sicurezza. Le gare tra contrade non si limitano alla competizione per l’assegnazione del Palio, infatti si è già disputato il torneo di pallavolo, vinto dallaMonteguidi, e quello di calcetto. E’ un modo per riunire iioli e tutti i casolesi spettatori e creare momenti di aggregazione e socialità soprattutto tra i più giovani.