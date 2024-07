Sport Malagò e Barbaro presentano il protocollo d’intesa Coni-Mise | Italia apripista nella sostenibilità sportiva

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 8 luglio 2024) ll Presidente del, Giovanni, e il Sottosegretario di Stato al Mase (ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ) con delega allo, Claudio, hanno presentato oggi alla stampa ilsul tema dellanel mondo dellono. L’incontro si è svoltoSala Giunta delal Foro Italico, e ha illustrato le prime iniziative adottate a Casadurante i Giochi Olimpici di Parigi 2024. “Ilè l’emanazione del Cio e, in quanto tale, ne abbracciamo le missioni. Per il Cio la parolaè diventata una “meravigliosa e bellissima ossessione”: laè tutto, non ha solo carattere ambientale, ma anche finanziario e sociale. Il Cio è orientato in questo senso in ogni disciplina olimpica, per cui il primo soggetto ad essere fiero di questoè proprio il Cio.