Social network e salute mentale | incontro mercoledì alla ‘Fondazione Romano’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti10 luglio 2024, alle ore 18.30, la Fondazione Gerardino Romano, presso la sedee di Piazzetta G. Romano 15, Telese Terme (BN), ospita l’dal titolo “. Potenzialità e danni dell’iperconnessione”. Introduce Maria Teresa Imparato, presidente della Fondazione Gerardino Romano ETS, partecipano Felice Casucci, assessoreSemplificazione amministrativa e al Turismo della Regione Campania, e Gerardo Casucci, rinomato neurologo nonché vicepresidente Confindustria di Benevento. Ormai da tempo viviamo in una società dominata da tecnologie user-driven, dove nulla sfugge all’iperconnessione generata da smartphone e da altri dispositivi mobili. Una collettività multi-head, in cui internet e isono considerati gli strumenti essenziali per informarsi, divertirsi e soddisfare il bisogno di relazionarsi con gli altri.