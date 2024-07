Simon Webbe dai Blue alla famiglia | scopriamo chi è sua moglie e quanti figli ha

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 8 luglio 2024)è il cantante dei, la band britannica diventata famosa negli anni Duemila.di seguito tutto ciò che riguarda la sua vita, sia privata sia professionale! Leggi anche: Lee Ryan, tutto sul cantante dei: sapeteha? Non lo direste mai Cantante deiWebb ha raggiunto ampia popolarità con il gruppo, portando al successo dischi che hanno venduto oltre 15 milioni di copie nel Regno Unito e in Europa. Nato da genitori nevisiani, originari delle Antille, l’artista è cresciuto nel Regno Unito. Cosa altro sappiamo di lui? Di seguito tutti i dettagli! View this post on Instagram A post shared by(@1) Etàha 46 anni: è nato a Manchester, nel Regno Unito, il 30 marzo 1978, sotto il segno zodiacale dell’Ariete.