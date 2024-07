San Felice Circeo ospita la quarta tappa del Vittoria for Women Tour 2024

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 8 luglio 2024) San, 8 luglio– Il 13 e il 14 luglio Sanospiterà presso La Fratta la 4adella seconda edizione del “for”, il viaggio itinerante realizzato daAssicurazioni in collaborazione con la Fondazione Specchio dei tempi e la Federazione Italiana Rugby (FIR) per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prevenzione delle malattie oncologiche femminili. L’evento, organizzato nella cornice del Trofeo Italiano di Beach Rugby, vedrà il coinvolgimento e la partecipazione diretta di alcune agenzie diAssicurazioni presenti sul territorio in qualità di punti di riferimento per la comunità, confermando così il proprio impegno per il sostegno e la protezione dei concittadini in prima persona.