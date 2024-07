Rubano occhiali per oltre mille euro in un negozio denunciati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Siena, 8 luglio 2024 – Dueper furto in centro a Siena. È l'esito dell'operazione dei carabinieri che hanno denunciato due sudamericani, presunti responsabili di un furto in undi ottica in centro a Siena. Il fatto è accaduto alle 18.30 circa del 26 giugno scorso, quando al numero di emergenza 112 è stato segnalato un furto: due giovani entrati in undiin città, sarebbero stati sorpresi dalla commessa mentre asportavano dagli scaffali alcune paia didi marca, per un valore complessivo superiore a 1.100. Come riporta una nota dei carabinieri il gesto dei due, infatti, non sarebbe sfuggito all’occhio della dipendente delche avrebbe quindi intimato ai due di restituire la merce. Quando i giovani hanno capito di essere stati scoperti, sono scappati per le vie del centro cittadino.