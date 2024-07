Piranha Bytes è stato chiuso da Embracer Group secondo un report

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 8 luglio 2024) Stando ad un nuovopubblicato da CD-Action,, il team di sviluppo tedesco a cui dobbiamo la GDR Gothic, Elex e Risen, èin questi giorni da. Questo nuovoproviene direttamente da un dipendente dello studio, con il nostro che ha rivelato alla testata polacca che lo studio èdaappena pochi giorni fa, e precisamente alla fine del mese di giugno. Inoltre ildi CD-Action è sublimato da tutta una serie di foro che mostrano gli uffici diin fase di smantellamento, con l’obiettivo di conseguenza di confermare la veridicità dell’articolo pubblicato dalla testata in queste ore. In attesa di aggiornamenti a riguardo, ricordiamo cheaveva già indicato ad inizio 2024 cheera uno dei team potenzialmente da chiedere nel corso dell’anno, così da attuare il proprio piano di ristrutturazione aziendale per il contenimento dei costi.