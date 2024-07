Parigi 2024 Malagò | Spedizione record non ci accontentiamo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) “E’ unada, ma poteva esserlo ancora di più. Non ci si deve mai accontentare, ma siamo molto felici”. Queste le parole di Giovanni, presidente del Coni, sulladell’Italia ai Giochi Olimpici di. Entro questa sera verrà consegnata la lista completa al Cio. “E’ evidente che c’è una sproporzione tra componenti individuali e di squadra. Le squadre oggi fanno molta più fatica rispetto agli atleti individuali, soprattutto se ci sono quote continentali. Poi è ovvio che con l’under 21 di calcio c’erano tutti i presupposti per qualificarsi, mentre nel basket dopo l’infortunio di Fontecchio era più complicato”, conclude: “, non ci” SportFace.