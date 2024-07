Paramount-Skydance | il nuovo accordo si avvicina al traguardo

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 8 luglio 2024) Dopo mesi di trattative, domenica seraGlobal eMedia hanno annunciato ufficialmente unper fondersi. Il comitato speciale dellaavrebbe, infatti, approvato ilpatto tra, RedBird Capital e altri investitori. Shari Redstone, presidente non esecutivo diGlobal, e suo azionista di controllo tramite National Amusements Inc. (che detiene il 77% delle azioni con diritto di voto dell’azienda), ha parlato del patto in una nota ai dipendenti, così come hanno fatto i tre co-CEO che attualmente ne sono a capo: George Cheeks, presidente e CEO di CBS, Chris McCarthy, presidente e CEO di Showtime/MTV Entertainment Studios eMedia Networks, e Brian Robbins, presidente e CEO diPictures e Nickelodeon.