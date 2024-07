Mistero a Fontanelle | Auto Distrutta dalle Fiamme È Tornato il Piromane?

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 8 luglio 2024) Pescara - La notte scorsa, un incendio ha distrutto un'utilitaria parcheggiata in via Caduti per Servizio, nel quartiere. La vettura apparteneva a un'anziana donna di origini africane, residente nel quartiere da molti anni. Il caso ha riportato alla mente degli abitanti il periodo estivo scorso, quando un misteriosoaveva seminato il terrore incendiando, cassonetti e portoni. Gli investigatori, dopo i rilievi dei vigili del fuoco, stanno ora cercando di capire se dietro questo nuovo incendio ci sia la mano delin azione. L'interesse è alto nella comunità, che potrebbe essere costretta a riprendere misure di vigilanza per contrastare eventuali nuovi attacchi. leggi tutto .