Meteo caldo africano? Sottocorona spiazza tutti | il dato a sorpresa e le previsioni

(Di lunedì 8 luglio 2024) Come visto nel fine settimana anche a luglio "qualche danno in tempo riesce a farlo", esordisce Paolonelledi lunedì 8 luglio per il Tg La7. Ma cosa ci aspetta per i prossimi giorni? La situazione sarà "abbastanza tranquilla", spiega ilrologo, "perché è vero che al nord e al centro ci sono nuvole, ma non sono previsti fenomeni intensi". La previsione odierna riporta solo qualche debole pioggia sulle zone alpine e in genere "piccole incertezze". Martedì 9 luglio "la situazione rimane stabile al centro e al sud, e migliora ulteriormente al nord dove anche le deboli piogge del pomeriggio diventano piuttosto rare", commenta. Mercoledì 10 luglio tuttavia "ritorna qualche fenomeno localmente intenso", sulle Api occidentali e centrali.