Lotteria bastano 2 euro per vincere un premio grande quanto una casa

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 8 luglio 2024), per centrare certe vincite basta spendere anche solo 2: con questi numeri e una monetina il sogno realtà diverrà. Il mutuo da accendere, gli arredi da scegliere, le rifiniture da stabilire. Diventare proprietario di unaè il sogno, neanche troppo segreto per la verità, di milioni di persone, sebbene al giorno d’oggi non tutti, purtroppo, dispongano della stabilità necessaria per realizzare questo piccolodesiderio. Per giocare allaVinci– Ilveggente.itUn modo alternativo per fare in modo che il sogno si avveri, però, c’è. E lo sa bene il giocatore di Gerenzano che, nei giorni scorsi, ha dato concretezza ad un obiettivo che inseguiva da tempo immemore. Obiettivo comune, come dicevamo pocanzi, a tantissime persone.