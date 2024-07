LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 4-6 6-3 3-2 Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’azzurro è avanti di un break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DJOKOVIC-RUNE (3° MATCH DALLE 14.30) 40-AD Palla del doppio. Altro disastro a rete del francese. 40-40 Fuori di un niente il rovescio lungolinea del toscano. 40-AD Palla del doppio. Risposta di dritto lungolinea sublime del. 40-40 Prima esterna vincente di. 40-AD Palla del doppio. Settimo doppio fallo del tennista di Lione. 40-40 Sesto doppio fallo per. 40-30 In rete la volèe di rovescio del francese. 40-15 Prima vincente del transalpino. 30-15 Risposta bloccata delche termina sulla riga. 30-0 Si ferma sul nastro il passante di rovescio del toscano. 15-0 Volèe di dritto in allungo vincente del tennista di Lione.