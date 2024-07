LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | coppia in testa a 90 km dal traguardo il gruppo controlla

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.22 1’40” il divario che separa Magalhaes e Missiaggia dal resto della compagnia. 12.20 90 km alla fine della. 12.15 Sale a 1’30” il margine delle due fuggitive nei confronti del. 12.11 Velocità media che si aggira sui 40 km/h in quest’avvio. 12.08 In questo momento le atlete stanno affrontando un piccolo strappo, il quale difficilmente farà selezione. 12.06 Continuano a comandare la situazione Magalhaes e Missiaggia,che al momento non vuole seguire l’azione delle due attaccanti. 12.05 100 km al. 12.00 Magalhaes e Missiaggia hanno già guadagnato quasi un minuto di vantaggio sulmaglia rosa. 11.58 Provano ad evadere dal plotone Ana Vitória Magalhães (Bepink-Bongioanni) e Alessia Missiaggia (Top Girls Fassa Bortolo) 11.