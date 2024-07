LIVE Djokovic-Rune 6-3 2-3 Wimbledon 2024 in DIRETTA | serve prima il danese nel vitale 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 A zero. CORRE ALLA TOILETTE IL SERBO! 40-0 Servizio e coppia di dritti in spinta. 30-0 Ennesimavincente deldopo il break subito. 15-0 Che seconda di, vincente al corpo. 2-2 Ace (2°). Si tira fuori il serbo da 15-30. 40-30 Di poco largo il passante di rovescio di. 30-30 Seconda sulla riga e smorzata comoda. Altra seconda, si tocca gli addominali obliqui. 15-30 Sbaglia la direzione dell’attacco di dritto il serbo! Lo infila con un cross strettissimoe il rovescio successivo a campo vuoto! 15-15 Perfetta palla corta del serbo. Schiaffo al volo che è una formalità. 0-15 Errore gratuito di rovescio didopo il servizio. 1-2 Largo il rovescio del serbo.