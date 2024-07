L’estate dell’Atletico Spm Si vola in Svezia e Danimarca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Sarà ancora un’estate dalle grandi emozioni quella che vivranno i ragazziSpm, pronti a decollare con tre formazioni verso il Nord Europa. Il club di San Cesario triplicherà la straordinaria esperienza maturata 12 mesi fa, quando i Giovanissimi 2009 difesero con onore i colori dell’Italia (2° posto nel girone e stop alla fase a eliminazione diretta) alla "Gothia Cup", lo storico torneo giovanile svedese che quest’anno, per la 49esima edizione, porterà di nuovo a Goteborg il meglio dei giovani di tutto il mondo, con 1916 team al via di 76 nazioni e 4836 gare in programma. Se l’anno scorso i giovani rossoverdi erano una delle 14 squadre italiane e l’unica in regione, quest’anno il contingente insi raddoppia, visto che al via del torneo che scatta il 14 luglio e chiude con le finali all’Ullevi Stadium il 24 luglio, ci saranno sia i 2007 che i 2010Spm, mentre i 2009 si sposteranno di qualche centinaio di chilometri a ovest rispetto al 2023, unica squadra italiana a partecipare alla "Dana Cup", la kermesse di calcio giovanile (22-27 luglio) più importante della(125 squadre al via da 17 nazioni) che di svolge a Hjorring, comune dello Jutland settentrionale che in linea d’aria è proprio di fronte a Goteborg.