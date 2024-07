Legnano investita da un’auto sulle strisce pedonali in via Venegoni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024)(Milano), 8 luglio 2024 – Un altro investimento, all’altezza di uno degli attraversamenti che già in passato erano stati al centro di incidenti che coinvolgono l’utenza debole: poco dopo le 11 di questa mattina una donna di 74 anni che stava attraversando la strada proprio di fronte alla chiesa dei Santi Martiri, in vianel rione Oltrestazione, è statadavettura che stava transitando in direzione centro città. La donna è stata urtata violentemente ed è caduta a terra: è stata prima soccorsa dalle persone che si trovavano nei pressi e poi dal personale dell’ambulanza della Cri che è giunta sul posto conmedica, gli agenti della Polizia locale die i Carabinieri. Il traffico in viaè stato momentaneamente sospeso, dirottando le autovetture che impegnavano la trafficata arteriavie secondarie, mentre la donna – che comunque era cosciente quando sono arrivati i soccorsi - è stata trasportata in codice giallo in ospedale aper le prime cure.