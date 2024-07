Legionella ventotto casi e un morto in due mesi e mezzo | si allarga il cluster tra Buccinasco e Corsico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024) Milano, 8 luglio 2024 -in due, quasi metà registrati da inizio giugno in poi, e un decesso, di una persona già provata da un’altra patologia: siilditra, mentre continuano le indagini dell'Ats Metropolitana di Milano per individuare una possibile fonte comune dei contagi. Lucidi- L'evoluzione delTra il 25 aprile e il 1° maggio di quest’anno, dieci persone - otto residenti ae due nella confinante, tutte in edifici diversi e tutte anziane o con patologie tranne una donna under 50 - si ammalarono della polmonite provocata dal batteriopneumophila, sette finirono in ospedale e tre di loro in terapia intensiva. Un mese dopo, il 20 maggio, altre due abitanti della stessa zona furono ricoverate al San Paolo; il due giugno ierano saliti a 15.